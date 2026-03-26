Mundo nicolás zepeda

Caso Narumi: Dictan cadena perpetua para Nicolás Zepeda tras ser declarado culpable

Por CNN Chile

26.03.2026 / 09:07

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El chileno fue declarado culpable del crimen de su exnovia.

El Tribunal Penal de Ródano de Francia declaró nuevamente culpable a Nicolás Zepeda por el homicidio de su exnovia Narumi Kurosaki. 

La condena ocurre a casi 10 años de la desaparición de la joven japonesa.

Cabe recalcar que esta instancia judicial se abrió luego de que la condena anterior, que sentenciaba al chileno a 28 años de prisión, fuera anulada por la Corte de Casación debido a que se presentaron pruebas fuera de plazo, entre otros aspectos jurídicos y técnicos.

Este juicio comenzó el 17 de marzo y hubo varios días de declaraciones, peritajes y alegatos sobre la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, ocurrida en Besanzón en diciembre de 2016.

Durante el proceso, Zepeda volvió a negar que cometió el crimen.

Según reportó el periodista de CHV, Roberto Cox, el tribunal acogió la figura de la premeditación.

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