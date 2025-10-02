Casa Blanca dice que “miles” de trabajadores podrían ser despedidos en medio de cierre del Gobierno federal

“Miren, probablemente será de miles”, dijo secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando le preguntaron cuántas personas podrían ser despedidas.

(CNN) – El Gobierno federal sigue cerrado después de que un Congreso estancado no lograra un acuerdo sobre la financiación. Republicanos y Demócratas están enfrentados por los subsidios ampliados de Obamacare.

El número de empleados federales que podrían ser despedidos en medio del cierre gubernamental “probablemente será de miles”, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Miren, probablemente será de miles”, respondió cuando le preguntaron cuántas personas podrían ser despedidas. “Y eso es algo en lo que la Oficina de Administración y Presupuesto y todo el equipo de la Casa Blanca, lamentablemente, tienen que trabajar hoy”.

El presidente Donald Trump dijo más temprano el jueves que se reuniría con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, “para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas” serán recortadas y si esos recortes serán “temporales o permanentes”.

Al preguntarle específicamente qué agencias están siendo consideradas, Leavitt respondió: “Esas conversaciones están teniendo lugar hoy. No voy a adelantarme a ellas”.

Y agregó: “Estamos analizando agencias que no se alinean con los valores del presidente” y “que consideramos un desperdicio del dinero de los contribuyentes”.

Consultada más temprano en una aparición en Fox News sobre si las amenazas de recortes de Trump eran solo una táctica de negociación, Leavitt afirmó: “Oh, es muy real”.

Cierre del Gobierno federal de Estados Unidos

Un asistente del liderazgo republicano dijo que el Senado se inclina a no realizar votaciones este fin de semana.

Los legisladores, señaló el asistente, votarán el viernes sobre propuestas de financiamiento para reabrir el gobierno y pueden usar el fin de semana para sopesar las consecuencias del cierre antes de otra votación el lunes.

Cabe recalcar que el Congreso abandonó la ciudad el miércoles sin una solución para superar el amargo impasse sobre la financiación gubernamental, con lo que el cierre se extenderá al menos hasta el viernes, cuando los miembros regresen para nuevas votaciones.

Este jueves no se celebraron votaciones para que los legisladores puedan conmemorar la festividad judía de Yom Kippur.