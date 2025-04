Canadá: Reportan “varios muertos y heridos” en Vancouver tras atropello masivo

Un presunto ataque se está investigando en Vancouver, Canadá. Según información de la policía local, varias personas habrían resultado muertas y heridas tras un atropello masivo en un festival local.

“Varias personas murieron y varias resultaron heridas después de que un conductor atropellara a una multitud en un festival callejero en la avenida 41 Este y Fraser poco después de las 8 p. m. de esta noche”.

La policía canadiense aclaró que el principal sospechoso ya fue aprehendido. “El conductor se encuentra detenido. Proporcionaremos más información a medida que avance la investigación”.

A través de redes sociales se han difundido varios videos en donde se puede apreciar a un número indeterminado de víctimas heridas, lesionadas o, incluso, muertas.

En X se ha difundido un video de quien sería el presunto autor de los hechos, quien, ante la recriminación de la gente, se limita a pedir disculpas.

El alcalde de Vancouver, Ken Sim lamentó la tragedia y confirmó que existe un gran número de víctimas fatales.

“Estoy conmocionado y profundamente entristecido por el terrible incidente ocurrido hoy en el evento del Día de Lapu Lapu. Nos esforzaremos por proporcionar más información lo antes posible, pero en este momento con la policía de Vancouver hemos confirmado que hay varias víctimas mortales y múltiples heridos. Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver en estos momentos tan difíciles”, indicó.

En desarrollo…

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025