Bukele afirma que 238 sujetos del Tren de Aragua fueron enviados desde EE. UU. y ya están en la cárcel de máxima seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que más de 200 personas pertenecientes al Tren de Aragua fueron deportados desde Estados Unidos hasta el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT), en su país.

El anuncio fue dado a conocer a través de sus redes sociales, donde señaló que “hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”.

Las personas fueron trasladadas hasta el recinto penal, donde se mantendrán por “un período de un año (renovable)”.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025