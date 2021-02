Jasmine Harrison, hizo historia a sus 21 años al convertirse en la persona más joven en cruzar remando un océano, logrando así un nuevo récord mundial.

Según consignó Atlantic Campaigns, Harrison completó el reto en 70 días, tres horas y 48 minutos, toda una hazaña a su corta edad.

Lee también: Niño murió tras esconderse en lavadora minutos antes de que fuera encendida

De acuerdo con su página de Twitter, durante la travesía, casi tuvo una colisión con un barco de perforación y sufrió dos volcaduras.

La joven británica cruzó el Atlántico, es decir recorrió alrededor de 4.800 kilómetros, desde España hasta Antigua y Barbuda.

Contó que durante la travesía se alimentó con mucha mantequilla de maní y Nutella.

Lee también: Una mujer de 90 años caminó 10 kilómetros en medio de la nieve para ser vacunada

Asimismo, espera que su increíble experiencia le sirva de inspiración a otras personas.

She’s done #Yorkshire proud! Jasmine is now the youngest woman to have solo rowed the Atlantic. What a brilliant achievement. Hope you’re all watching live like we are here pic.twitter.com/IK73sEvg5h

— Jasmine Harrison (@rudderlymad) February 20, 2021