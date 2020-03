Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, puso en duda el número de muertes por el COVID-19 en su país y acusó al estado de Sao Paulo de exagerar las cifras.

En Sao Paulo han muerto 68 personas por el coronavirus y hay 1.223 contagiados, según el Ministerio de Salud de aquel país, siendo el estado más afectado de Brasil.

“Esa cifra es muy grande para Sao Paulo. Hay que ver lo que está pasando ahí. No puede ser un juego de números para favorecer el interés político. No me estoy creyendo ese número”, aseguró Bolsonaro.

El mandatario tampoco cree en las cifras de Italia: “La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80″.

Desde el comienzo de la crisis por el coronavirus, el mandatario ultraderechista se ha mostrado en contra de las medidas de cuarentena que han adoptados ciertos gobernadores en Brasil. Esta vez, llamó a que los trabajadores vuelvan a sus puestos: “Quien tenga un empleo, que vaya a trabajar”.

Luego, confirmó su idea: “Brasil tiene que volver a la normalidad inmediatamente. ¿Algunos van a morir? Van a morir. Lamento, lamento, esa es la vida, es la realidad”.

Y advirtió: “Con la economía quebrada habrá una pérdida de vidas gigantesca”.