Boric se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano en el inicio de su visita a Roma

El Mandatario llega este lunes a Roma para reunirse por primera vez con el sucesor de Francisco. La cita se realizará en el Palacio Apostólico y forma parte de una gira que incluye actividades en Italia y ante organismos internacionales.

El presidente Gabriel Boric iniciará este lunes su visita oficial al Vaticano con una reunión con el papa León XIV, quien sucedió a Francisco tras su fallecimiento en abril de 2025. El encuentro se realizará en el Palacio Apostólico y marcará el primer diálogo formal entre el Mandatario chileno y el nuevo pontífice.

El viaje fue anticipado por el propio Boric tras el Te Deum ecuménico de Fiestas Patrias. En los días previos, el presidente sostuvo una reunión preparatoria con el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, mientras el Gobierno decidió retirar la urgencia del proyecto de eutanasia.

La agenda contempla la llegada a Roma durante la madrugada hora chilena, seguida de una visita a la tumba del papa Francisco en la Basílica Santa Maria Maggiore. La delegación está integrada por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra Macarena Lobos, la embajadora Patricia Araya y parlamentarios oficialistas y de oposición.

Tras la audiencia con el papa León XIV, Boric sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin. Además, recorrerá la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro como parte de su paso por la ciudad-Estado.