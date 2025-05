“Criminales de guerra”: Boric condena ofensiva de Israel y lo acusa de estar “llevando adelante una limpieza étnica en Gaza”

A través de su cuenta oficial en X, el Presidente Gabriel Boric alzó la voz este martes contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, acusando directamente al gobierno de Israel de llevar a cabo una “limpieza étnica” y advirtiendo que la negativa de permitir el ingreso de ayuda humanitaria podría provocar la muerte de miles de niños en las próximas horas.

La declaración del mandatario se dio en el contexto de un informe difundido por Naciones Unidas que alerta sobre un aparente intento de “cambio demográfico permanente” por parte de Israel en Gaza, a través de ataques dirigidos a campamentos de desplazados, hospitales y zonas residenciales densamente pobladas.

“El gobierno de Israel está llevando adelante una limpieza étnica en Gaza. Se ha llegado a tal extremo que miles de niños podrían morir en las próximas horas porque Israel no deja entrar ayuda humanitaria”, publicó el jefe de Estado, respaldando las conclusiones del organismo internacional.

El informe, elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), revela que en las últimas 48 horas al menos 96 palestinos murieron en los bombardeos a Khan Younis y Deir al Balah. La mayoría de las víctimas estaban en campamentos de desplazados.

Además, se registraron ataques en Al Mawasi, una de las pocas zonas designadas por Israel como “humanitaria”, dejando decenas de muertos, incluyendo familias completas.

El Presidente añadió en su mensaje que Chile está impulsando medidas en todos los espacios multilaterales en los que participa, con el objetivo de “poner fin a esta barbarie”.

Además, calificó de “criminales de guerra” a quienes ejecutan o permiten los ataques, asegurando que “así los juzgará la humanidad”.

Horas después de la publicación presidencial, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración reafirmando la postura del Gobierno con respecto al tema.

En la misiva, Cancillería expresa su “más enérgica condena” a los ataques indiscriminados del ejército israelí y a los constantes obstáculos para el ingreso de ayuda humanitaria.

“Chile ve con estupor y consternación recientes declaraciones de altas autoridades de Israel respecto a apoderarse de toda la Franja de Gaza y de forzar la reubicación de civiles. En ese sentido, reiteramos que el desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma”, expresaron.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado directo a Israel a cesar la ofensiva militar, levantar las restricciones al ingreso de ayuda y respetar el derecho internacional humanitario.

También instó a la comunidad internacional “a considerar medidas concretas y urgentes” para frenar lo que describió como “la atrocidad del siglo XXI”, en palabras del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El reporte de Naciones Unidas advierte que Israel ha impedido el ingreso de artículos esenciales durante los últimos tres meses, agudizando la crisis. Solo en un día, el ejército israelí atacó 160 objetivos, generando dudas sobre si todos tenían valor militar.

Las nuevas órdenes de evacuación no indican zonas seguras, lo que agrava la situación de los desplazados, que ahora viven sin refugio, agua ni alimentos.

“Las personas siguen siendo objeto de ataques incluso después de abandonar sus hogares”, alerta el informe.

On 19 May the Israeli Defense Forces announced that they had struck ‘160 terror targets” across Gaza over the period of one day, which in the context of the existing destruction of infrastructure in Gaza, raises grave concerns that not all strikes were targeted at military…

— UN Human Rights Palestine (@OHCHR_Palestine) May 19, 2025