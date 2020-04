Henrique Mandetta confirmó este jueves su salida del Ministerio de Salud de Brasil, tras una semana de tensión con el presidente Jair Bolsonaro.

A través de Twitter, Mandetta dijo: “acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi dimisión al Ministerio de Salud ” .

Más temprano, el ministro había adelantado sobre posibles cambios en la cartera al participar en un foro online sobre COVID-19. “Tenemos una perspectiva de cambio en el ministerio. Podría ser hoy, podría ser mañana, pero se va a concretar”, dijo.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020