La boda celebrada durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real

La ceremonia formó parte de la puesta en escena del histórico show, en el que el cantante puertorriqueño se convirtió en el primer artista en liderar un intermedio del Super Bowl con un repertorio completamente en español.

(EFE) – El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de EE.UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el ‘conejo malo’ durante el entretiempo.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.