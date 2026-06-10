Bill Gates testifica ante el Congreso: Niega conocer los crímenes de Epstein y revela que fue víctima de presión con información sobre infidelidades

(CNN) – Bill Gates testificó a puerta cerrada ante el Congreso de Estados Unidos, en lo que constituye una de las comparecencias de mayor perfil ante los investigadores legislativos en el marco de la investigación sobre Jeffrey Epstein. En sus declaraciones preliminares, Gates afirmó que nunca fue testigo ni tuvo indicios de que Epstein cometiera delitos, y que jamás visitó su isla, su rancho ni su residencia en Florida.

El multimillonario reveló además que Epstein intentó presionarlo usando información sobre su vida personal. “Me enteré de que Epstein se había enterado de información sensible, incluyendo el hecho de que había sido infiel en mi matrimonio”, señaló, aclarando que esas situaciones no tenían relación con sus encuentros con Epstein. Gates describió sus interacciones con él como “limitadas” e indicó que terminaron en diciembre de 2014.

Correos electrónicos no verificados y acusaciones rechazadas

El comité interrogó a Gates sobre dos borradores de correos electrónicos que Epstein parece haber escrito en 2013, en los que afirmaba haber facilitado encuentros y ayudado a ocultar una infección de transmisión sexual. Gates rechazó estas alegaciones. Fuentes presentes en la sala indicaron que el multimillonario “sentía que Epstein escribía correos electrónicos a sí mismo diciendo cosas que no eran ciertas”. Las alegaciones contenidas en esos mensajes no están verificadas ni corroboradas, y Gates no enfrenta cargos penales.

El representante demócrata Robert Garcia describió a Gates como “algo combativo” pero en última instancia “cooperativo”. El presidente del comité, James Comer, señaló que “cualquier cosa está sobre la mesa” en materia de preguntas, y anunció que citará a otras figuras de alto perfil en julio.