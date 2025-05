Bill Gates anuncia que donará “prácticamente todo” su dinero y disolverá la Fundación Gates

El multimillonario fundador de Microsoft sostuvo que “dirán muchas cosas sobre mí cuando muera, pero estoy decidido a que ‘murió rico’ no sea una de ellas”.

(CNN) – Cuando Bill y Melinda French Gates crearon la Fundación Gates en 2000, planeaban que la organización continuara su labor, utilizando su fortuna restante, durante varias décadas después de su muerte. Pero ahora, el multimillonario fundador de Microsoft afirma que no quiere esperar tanto para donar la mayor parte de su patrimonio.

Gates anunció este jueves que planea distribuir “prácticamente todo” su patrimonio —unos US$ 200.000 millones, según sus estimaciones— en los próximos 20 años, antes de disolver la fundación el 31 de diciembre de 2045.

El anuncio se produce en un momento en que el Gobierno del presidente Donald Trump está haciendo recortes drásticos de la financiación de programas de salud, ayuda exterior y otros programas de asistencia pública —el tipo de causas que apoya la Fundación Gates—, lo que genera preocupación por el estancamiento de los progresos en la investigación y otros proyectos cruciales.

Gates quiere acelerar el trabajo de la fundación en iniciativas globales de salud y equidad, y espera que esta iniciativa sirva de modelo para otros multimillonarios, según declaró en una entrada de blog publicada el jueves por la mañana. Esta promesa se basa en la trayectoria de Gates en la promoción de la filantropía. Junto con su exesposa French Gates y Warren Buffett, lanzó Giving Pledge en 2010 para impulsar a las personas adineradas a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas, ya sea en vida o en sus testamentos. Actualmente, cuenta con más de 240 firmantes.

“Dirán muchas cosas sobre mí cuando muera, pero estoy decidido a que ‘murió rico’ no sea una de ellas”, escribió Gates, quien cumplirá 70 años a finales de este año. “Hay demasiados problemas urgentes que resolver como para que yo conserve recursos que podrían utilizarse para ayudar a la gente”.

La Fundación Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, ya ha donado más de US$ 100.000 millones desde su fundación, incluyendo fondos para el desarrollo de nuevas vacunas, herramientas de diagnóstico y mecanismos de administración de tratamientos para combatir enfermedades en todo el mundo. Gates ha incrementado el ritmo de sus donaciones en los últimos años, especialmente tras la pandemia, pero el anuncio del jueves marca una aceleración drástica en la movilización de su patrimonio. La Fundación Gates lo calificó como el “mayor compromiso filantrópico de la historia moderna”.

Durante los próximos 20 años, la Fundación Gates se centrará en tres objetivos principales: acabar con las muertes prevenibles de madres y bebés, erradicar enfermedades infecciosas mortales y sacar de la pobreza a cientos de millones de personas en todo el mundo. En su anuncio, la fundación expresó su preocupación por lo que describió como un estancamiento en las tendencias de salud mundial, aunque Gates se mostró optimista respecto a que los avances en inteligencia artificial podrían acelerar el ritmo del progreso.

El patrimonio neto actual de Gates es de US$ 108.000 millones; el Índice de Multimillonarios de Bloomberg lo sitúa como la quinta persona más rica del mundo. Ahora, afirmó que su patrimonio neto se reducirá en un 99% para 2045. Los US$ 200.000 millones que espera donar a través de la fundación durante los próximos 20 años provendrán de su dotación actual de US$ 77.000 millones y de su patrimonio personal, incluyendo las ganancias de inversiones comerciales en curso como TerraPower, la empresa de energía nuclear que fundó.

French Gates abandonó la Fundación Gates el año pasado tras el sonado divorcio de la pareja en 2021. En 2022, declaró que no donaría la mayor parte de su patrimonio a través de la Fundación Gates.

El anuncio se produce semanas después de que Microsoft, que ahora vale más de US$ 3 mil millones, cumpliera 50 años desde su fundación. “Me parece justo celebrar este hito comprometiéndome a donar los recursos que obtuve a través de la empresa”, escribió Gates.