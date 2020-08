(CNN) – El candidato presidencial demócrata Joe Biden se refirió a las palabras del presidente y rival en las elecciones del 3 de noviembre, Donald Trump, quien sostuvo tanto en la Convención Republicana como en otras intervenciones su contendor es un “izquierdista radical”.

En su actividad de campaña realizada este lunes en la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, el ex vicepresidentde sostuvo que “el camino de regreso comienza ahora, en esta campaña. Ustedes me conocen, ustedes conocen mi corazón y conocen mi historia, la historia de mi familia“.

Es en ese contexto que realizó el siguiente comentario: “Pregúntense, ¿me veo como un socialista radical con una debilidad por los disturbios? ¿en serio?“.

Biden también mencionó otra de las frases que el mandatario ha emitido sobre él durante estas últimas semanas. “‘No estarás a salvo en la América de Joe Biden'”, recordó el aspirante demócrata, quien cuestionó “¿y cuál es su prueba? La violencia que se está viendo en el Estados Unidos de Donald Trump. Estas no son imágenes de un ‘Estados Unidos de Joe Biden’ imaginado en el futuro. Son imágenes del Estados Unidos de Donald Trump en la actualidad”.

“Se supone que debe estar protegiendo a este país, pero en cambio está apoyando el caos y la violencia“, dijo Biden sobre el gobernante.

En la misma línea, añadió que “quiero dejarlo absolutamente claro, seré muy claro sobre todo esto: disturbios no es protestar. Saquear no es protestar. Provocar incendios no es protestar. Nada de eso es protestar. Es ilegalidad, simple y llanamente”.

El candidato demócrata de 77 años también condenó el liderazgo de Trump durante los disturbios civiles en Kenosha, Wisconsin, tras los disparos contra Jacob Blake. Incluso lo responsabilizó de intentar “asustar a Estados Unidos” en lugar de protegerlo.

“Este es un presidente en funciones de los Estados Unidos. Se supone que debe proteger a este país, pero en cambio está alentando el caos y la violencia. La simple verdad es que Donald Trump no protegió a Estados Unidos“, dijo el otrora senador por Delaware.

Por último, Biden concluyó que “los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de combatirlas. Pero no debe arder. Tenemos que construir. Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia porque desde hace años lo fomenta”.