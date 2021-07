Miles de cubanos protestaron este domingo para quejarse por la falta de libertad, el empeoramiento de la situación económica y la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, de acuerdo a manifestantes que conversaron con CNN.

En respuesta a estos hechos, el presidente Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a reprimir a los manifestantes. “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, aseguró.

En este contexto, el mandatario estadounidense, Joe Biden, expresó su apoyo a los manifestantes cubanos, asegurando que las protestas son “un llamado a la libertad“.

“El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales”, indicó Biden en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

En tanto, la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Julie Chung, indicó a través de Twitter que están “muy preocupados por las ‘llamadas al combate’ en Cuba”.

Además, hizo un llamado a la “calma” y condenó “cualquier tipo de violencia”.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba. We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 11, 2021