Juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos de la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell

La justicia estadounidense aprobó la liberación de documentos vinculados a la condena de Maxwell por tráfico sexual de menores. El gobierno evita fijar fecha y asegura que se protegerá la identidad de las víctimas.

Un juez federal del distrito sur de Nueva York autorizó la desclasificación de nuevos archivos relacionados con el caso de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por su rol en la red de tráfico sexual de menores dirigida por el magnate Jeffrey Epstein.

La decisión ocurre días después de que un juez de Florida autorizara divulgar documentos vinculados a Epstein, amparado en una ley aprobada por el Congreso para aumentar la transparencia en casos de abuso y explotación.

El magistrado Paul Engelmayer aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras confirmar que se implementaron medidas para resguardar la identidad y privacidad de las víctimas, según informó NBC News.

Lee también: “Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego y rechaza la “línea amarilla” como nueva frontera“

Por ahora, no existe una fecha definida para la publicación de los documentos. Entre los materiales que se harán públicos se incluyen transcripciones del gran jurado, registros financieros y notas de entrevistas realizadas durante la investigación federal.

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 por dos cargos de tráfico sexual de un menor, transporte con fines sexuales delictivos y tres cargos de conspiración. La Fiscalía sostuvo que operó como colaboradora directa de Epstein en la captación y abuso de adolescentes.

Contexto político y nuevas revelaciones

El caso volvió a generar repercusiones políticas luego de que salieran a la luz correos electrónicos del multimillonario. En ellos, Epstein aseguraba que Donald Trump pasó horas con una víctima de tráfico sexual y que el entonces empresario “sabía lo de las chicas” porque pidió a Maxwell “que parara”.

Tras la publicación de estas comunicaciones, la Casa Blanca acusó a los demócratas de “crear una narrativa falsa para difamar al presidente“.