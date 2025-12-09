Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego y rechaza la “línea amarilla” como nueva frontera

El grupo militante palestino exige el cumplimiento total de la primera fase del acuerdo antes de negociar la retirada israelí, mientras las tensiones por el control territorial amenazan el frágil proceso.

(EFE) – Un alto cargo de Hamás, Husam Badran, acusó a Israel de no cumplir con los compromisos de la primera fase del alto el fuego en Gaza y afirmó que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan las violaciones.

Badran rechazó las declaraciones del jefe del Estado Mayor israelí, quien definió la “Línea Amarilla como una nueva línea fronteriza” defensiva en el norte de Gaza, una postura que, según Hamás, evidencia el incumplimiento del plan de paz.

Los puntos de fricción que bloquean la negociación

Entre las violaciones, Hamás enumeró el cierre del cruce de Rafah, las trabas a la entrada de ayuda humanitaria como carpas y la continuidad de operaciones militares israelíes, incluyendo la demolición de viviendas palestinas.

Israel mantiene el control operativo de más del 50% del territorio gazatí, a pesar de que el acuerdo estipula una retirada total en una segunda fase. La ofensiva israelí, iniciada en octubre de 2023, ya deja un saldo de más de 70.336 palestinos muertos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en un conflicto donde la desconfianza mutua obstruye cualquier avance diplomático duradero.