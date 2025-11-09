Milagro en São Paulo: Auto cayó espectacularmente por unas escaleras y su conductor salió casi sin heridas

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo perdió el control y terminó descendiendo por una escalera peatonal en Jardim Pedreira. Pese al violento impacto, el conductor solo sufrió un rasguño.

Un inusual accidente ocurrido en São Paulo, Brasil, generó impacto en redes sociales luego de que un automóvil cayera por unas escaleras peatonales en el sector de Jardim Pedreira. A pesar de la violencia del impacto, el conductor salió prácticamente ileso.

El hecho ocurrió la mañana del sábado 8 de noviembre, cuando Raílson Souza, de 48 años, regresaba a su hogar tras trabajar en una fiesta de quinceañera. Cámaras de seguridad registraron el instante en que el vehículo perdió el control en una pendiente y terminó precipitándose por una escalera para transeúntes.

El automóvil voló varios metros antes de caer y rebotar por los escalones. Bomberos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al conductor al Hospital Geral de Pedreira. Según medios locales, solo sufrió un rasguño en un dedo.

“Fue Dios quien me protegió”

Souza descartó haber estado bajo los efectos del alcohol o drogas, algo que confirmaron los exámenes médicos. Explicó que el accidente se habría debido a un descenso de presión porque olvidó tomar sus medicamentos. “No estaba borracho ni iba rápido, solo tenía dolor de cabeza y quería llegar a casa”, declaró.

El conductor aseguró que no recuerda el momento del impacto y atribuyó su supervivencia a un milagro: “Vi el video y se me llenan los ojos de lágrimas. No sé cómo logré sobrevivir. Fue Dios quien me sostuvo y me protegió”.

Las autoridades de tránsito de São Paulo investigan las circunstancias del accidente y evalúan medidas de seguridad en el sector donde se produjo la caída.