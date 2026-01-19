Aumentan a 40 los muertos en el accidente de Adamuz: España decreta tres días de luto a nivel nacional

Ante la tragedia, el gobierno español decretó tres días de luto oficial, y el Presidente Pedro Sánchez expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que se esclarecerán las causas del incidente.

(EFE) – El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

Desde primera hora de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se están centrando en los vagones siniestrados del tren de Renfe, con destino a Huelva (sur) que colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy de la compañía italiana Iryo que viajaba a Madrid desde Málaga (sur) y que descarriló.

Hasta ahora eran 39 las víctimas mortales del siniestro, que causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y, de estos, 12 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.

Debido a esto, el gobierno español decretó tres días de luto oficial a nivel nacional, que iniciará la medianoche de este lunes y se extenderá hasta las 00:00 horas del jueves 22 de enero.

A través de redes sociales, el Presidente de España, Pedro Sánchez, lamento la tragedia: “Todo nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española está hoy con las víctimas y sus familias”.

“Este debe ser un momento de unidad en el dolor y unidad y lealtad en la respuesta. Desde el primer momento, se han activado todos los recursos del Estado, que están trabajando sin descanso y de forma coordinada”, añadió.

Finalmente, el mandatario puntualizó su mensaje: “Quiero asegurarles que se va a conocer la verdad y se esclarecerán las causas”.