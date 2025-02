Asteroide 2024 YR4: NASA rebaja la probabilidad de impacto con la Tierra

Menos de 24 horas después de elevar la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 al 3,1 %, la NASA ha actualizado los cálculos y la ha rebajado al 1,5 %, según informó la agencia espacial en un comunicado.

La nota de la NASA explica que, tras una semana de visibilidad limitada por la luna llena, los cielos más oscuros han permitido a los astrónomos reanudar las observaciones y reducir la probabilidad de impacto del asteroide a la mitad.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) modificó sus cálculos en solo 24 horas. Así, el 18 de febrero, el CNEOS elevó la probabilidad de impacto al 3,1 %, la más alta jamás registrada para un objeto de este tamaño o mayor. Sin embargo, nuevos datos recogidos durante la noche redujeron la probabilidad al 1,5 %.

El 2024 YR4 tiene un diámetro estimado entre 40 y 90 metros y, en la Escala de Turín (máximo 10) -que mide el riesgo que supone un asteroide- se mantiene en el nivel 3, lo que implica que merece atención por parte de los astrónomos.

“Cada noche adicional de observaciones mejora nuestra comprensión de dónde podría estar el asteroide el 22 de diciembre de 2032 y subraya la importancia de recopilar suficientes datos para que nuestros expertos en defensa planetaria puedan determinar el riesgo futuro para la Tierra”, explicó la NASA.

La agencia espera que la probabilidad de impacto siga evolucionando a medida que se realicen nuevas observaciones en los próximos días y semanas. Sin embargo, para que la probabilidad se reduzca a cero, la Tierra debería quedar fuera del rango de posibles ubicaciones del asteroide para el 22 de diciembre de 2032.

Además, también existe una pequeña probabilidad de impacto contra la Luna, estimada en un 0,8 %.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

Our understanding of the asteroid’s path improves with every observation. We’ll keep you posted. https://t.co/LuRwg1eaCv pic.twitter.com/SfZIxflB95

— NASA (@NASA) February 20, 2025