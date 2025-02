Presidente de Israel lamenta la entrega de restos de niños secuestrados por Hamás: “Inclino mi cabeza y pido perdón”

Este jueves, el grupo islamista Hamás entregó a Israel los cuerpos de cuatro rehenes, entre ellos Kfir y Ariel Bibas, de nueve meses y cuatro años, respectivamente, quienes eran los más jóvenes en manos de la organización.

Los niños fueron secuestrados en octubre de 2023 junto a su familia y, tras meses de incertidumbre, se confirmó su fallecimiento.

Ante la noticia, el presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su profundo pesar y dolor.

“Agonía. Dolor. No hay palabras. Nuestros corazones —los corazones de una nación entera— están hechos pedazos“, escribió en su cuenta de X.

“En nombre del Estado de Israel, inclino mi cabeza y pido perdón. Perdón por no protegerte en ese día terrible. Perdón por no traerte a casa sano y salvo. Que su recuerdo sea una bendición”.

Junto con los cuerpos de los menores, también fue entregado el de su madre, quien murió en el marco del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, el gobierno israelí confirmó que este sábado Hamás procederá con la liberación de seis rehenes que permanecen con vida.

Agony. Pain. There are no words.

Our hearts — the hearts of an entire nation — lie in tatters.

On behalf of the State of Israel, I bow my head and ask for forgiveness. Forgiveness for not protecting you on that terrible day. Forgiveness for not bringing you home safely.

May…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 20, 2025