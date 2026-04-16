Víctor Fenner, socio de Impuestos de EY, analiza las medidas tributarias del plan de Reconstrucción Nacional anunciado por Kast

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado la noche del miércoles por el presidente José Antonio Kast.

Para ello hablamos con Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de EY. Respecto a las modificaciones tributarias detalladas por el mandatario, fue consultado si es que se puede hablar de reforma tributaria como tal.

“Yo diría que sí, si nos quedamos solamente con los titulares, quizás no es una reforma de la magnitud de otros gobiernos; sin embargo, ataca puntos bien medulares del sistema, particularmente la tasa de impuesto corporativo. Por mucho que no sean tantas páginas de proyecto, ya ese punto es un aspecto bien clave que altera la lógica actual que tiene el sistema, así que sí, es una reforma tributaria con todas sus letras“, respondió.

Respecto a la repatriación efectiva de capitales con una tasa reducida, Fenner comentó que “el primer proceso de repatriación que tuvimos fue tremendamente exitoso, fue muchísimo más de lo que se esperaba; y el segundo fue un total fracaso. Hay algunos que dicen que la razón estuvo en el plazo”.

“Acá el gobierno se está cuidando de que el plazo sea 12 meses desde 2 meses después que se publique la ley, así que va a haber mucho tiempo para que los contribuyentes puedan hacer sus análisis”, acotó.

Con todo, Fenner indicó que la tasa “es relativamente atractiva, 10%, e incluso 7%”.

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