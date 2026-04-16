Gobierno estudia que migrantes expulsados retiren sus fondos previsionales: “Es una consecuencia del derecho de propiedad”

En entrevista con CNN Chile Radio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el despegue del primer vuelo de expulsiones de la administración y se mostró abierto a legislar para que extranjeros irregulares retiren sus ahorros en las AFP para facilitar su salida del país, asegurando que “las personas se tienen que ir con sus cosas”.

En el marco del primer operativo masivo de expulsiones bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el Ejecutivo se encuentra evaluando un diseño legal para permitir que los ciudadanos extranjeros en situación irregular puedan retirar sus fondos previsionales al momento de abandonar el territorio nacional.

La medida busca incentivar la salida voluntaria y agilizar los procesos administrativos de quienes deben ser reconducidos a sus países de origen.

Durante la mañana de este miércoles, un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde el Grupo 10 con 40 personas con órdenes de expulsión vigentes, ya sea por condenas penales o irregularidades administrativas. Según Pavez, este hito marca el inicio de una “nueva etapa” en la política de migración del país. “Lo que nos importa a nosotros como Gobierno es poder cumplir con la promesa de ordenar la casa”, afirmó la autoridad, destacando que las cifras de reconducción y denuncias por ingresos ilegales han disminuido significativamente respecto al inicio del gobierno de Gabriel Boric.

¿Qué dijo el subsecretario sobre el retiro de fondos de las AFP?

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista en CNN Chile Radio fue el respaldo de la autoridad a la idea matriz de un proyecto que facilite la salida de migrantes mediante el acceso a sus ahorros previsionales. Pavez explicó que, aunque existen distintas categorías de extranjeros irregulares, aquellos que han logrado cotizar poseen un derecho de propiedad sobre esos fondos que debe ser respetado si deciden o son obligados a dejar Chile.

“Si nosotros queremos facilitar la expulsión y también las salidas voluntarias, eso tiene que ir de la mano de un diseño que permita que las personas se vayan con todas sus posesiones. No puede ser que el Estado o una AFP se quede con un dinero que es de una persona que ya no está en el país. Es una lógica de coherencia y un respeto al derecho de propiedad”, sostuvo el subsecretario.

No obstante, Pavez fue enfático en aclarar que no se trata de un “retiro” convencional que fomente el consumo interno, sino de una herramienta para concretar el abandono del país. “No vamos a abrir la puerta a un retiro para que las personas saquen su fondo y después no se puedan ir. Si se van a ir, se tienen que ir con sus cosas como una consecuencia”, precisó, adelantando que el Ministerio del Interior presentará una propuesta concreta próximamente.

Contexto de las cifras y el Plan de Reconstrucción

Al ser consultado por la validez de comparar el primer mes de la actual gestión con el mismo periodo de 2022, Pavez defendió la métrica del Ejecutivo, asegurando que se ha expulsado un 33% más de extranjeros en comparación al inicio de la administración anterior. Según sus datos, desde que el actual mandatario ganó la segunda vuelta, las salidas voluntarias han aumentado de manera exponencial, superando las 2.000 personas en un horizonte breve.

Finalmente, el subsecretario vinculó este ordenamiento migratorio con el “Plan de Reconstrucción Nacional”, señalando que la estabilidad social es clave para recuperar el crecimiento económico. En esa línea, descartó tajantemente separar los componentes tributarios del proyecto de ley enviado al Congreso, pese a las críticas de la oposición que acusan beneficios excesivos para los sectores de mayores ingresos. “La receta de la izquierda ha fracasado. Nosotros queremos que el país despegue con inversión y contratación formal”, concluyó.