“Nos quieren pasar gato por liebre”: Oposición arremete contra rebaja de impuestos a grandes empresas anunciada en Plan de Reconstrucción

Desde la oposición acusaron que el proyecto es una "reforma tributaria encubierta" diseñada para beneficiar a las grandes corporaciones al rebajarles los impuestos y fijar una invariabilidad tributaria que va a "dejar amarrado al país" durante los futuros gobiernos.

Durante este miércoles, el presidente José Antonio Kast presentó en cadena nacional el plan de Reconstrucción Nacional, que busca reactivar la economía chilena a través de cerca de 40 medidas.

Una de las iniciativas presentadas es la rebaja que el Gobierno quiere aplicar a los impuestos de primera categoría, que pasarán del 27% al 23%, para impulsar la inversión en el país.

Desde la oposición, criticaron que el Ejecutivo siga manteniendo dicha medida dentro de la Ley Miscelánea y reiteraron que el proyecto es una “reforma tributaria encubierta”.

“Como lo esperábamos, es una reforma encubierta donde a las pymes se les ofrecen créditos; sin embargo, a las grandes empresas se les ofrece una rebaja e invariabilidad tributaria que dejará amarrados a los gobiernos por mucho tiempo”, cuestionó el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas.

A las críticas se sumó la exalcaldesa de Santiago y militante del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, quien señaló que “lo que propone el Gobierno es un paquete de beneficios para los más ricos. Nos quieren pasar gato por liebre: bajo la llamada ‘Ley de Reconstrucción Nacional’ esconden una reforma tributaria que baja impuestos a las grandes empresas y debilita los recursos del Estado. La crisis que ellos mismos generaron la terminan pagando los más vulnerables, mientras benefician a quienes más tienen”.

Lo que propone el Gobierno es un paquete de beneficios para los más ricos. Nos quieren pasar gato por liebre: bajo la llamada “Ley de Reconstrucción Nacional” esconden una reforma tributaria que baja impuestos a las grandes empresas y debilita los recursos del Estado. La crisis… — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) April 16, 2026

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, adelantó que la coalición no apoyará la tramitación del proyecto.

“La ley ‘de reconstrucción’ de Kast es pasarle gato por liebre a Chile. Están empujando una reforma tributaria encubierta que les baja los impuestos a los más ricos, mientras el país se tiene que apretar el cinturón. Prometen que si a los de arriba les va mejor, les irá mejor a todos. Hoy las familias esperaban apoyo real para llegar a fin de mes y, en cambio, les dieron un proyecto para los superricos. No seremos cómplices”, compartió por redes sociales.

La ley “de reconstrucción” de Kast es pasarle #GatoPorLiebre a Chile. Están empujando una reforma tributaria encubierta que le baja los impuestos a los más ricos, mientras el pais se tiene que apretar el cinturón. Prometen que si a los de arriba les va a mejor, les irá mejor a… — Constanza Martínez (@contimartinez) April 16, 2026

El Partido Liberal (PL) también cuestionó el plan del gobierno. Su senador, Vlado Mirosevic, comentó: “En su discurso, el presidente Kast pide apretarse el cinturón, pero se lo pide solo a la clase media y a los más vulnerables, porque no hemos visto en su discurso ninguna medida que vaya de verdad al corazón del problema (…). Tampoco hemos visto una autocrítica del inicio del Gobierno, que ha empezado muy mal. Uno esperaría con mayor humildad que hubiese reconocido que necesita enmendar el rumbo“.

Por último, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, sostuvo que el anuncio en cadena nacional dejó más dudas e incertidumbre que las que había antes.

“Luego de la cadena nacional nos hemos quedado con más dudas que las incertidumbres que había antes de la cadena. Esta miscelánea de cosas que el presidente señaló tiene un solo foco: el tratamiento dispar entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. La rebaja tributaria de las grandes empresas se convierte en una reforma tributaria encubierta, donde el blindaje hacia las grandes empresas y la invariabilidad tributaria van a dejar amarrado al país durante varios gobiernos por esta fijación de la condición tributaria”, sentenció.