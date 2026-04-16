Con Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller: Así es el primer tráiler de La Nueva Focker

La cinta retomará el humor incómodo de la franquicia de la familia Focker, con Greg (Ben Stiller) y Jack (Robert De Niro) ahora enfrentando una nueva etapa familiar, atravesada por el romance entre Henry (Skyler Gisondo) y Olivia (Ariana Grande).

Ya está aquí el tráiler de Focker In-Law (La Nueva Focker, en Latinoamérica).

El primer avance fue presentado de manera oficial el miércoles, durante la CinemaCon 2026, llevada a cabo en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

La película reunirá a Robert De Niro, Ben Stiller y Ariana Grande, y según detalla Universal Pictures, contempla un nuevo capítulo de la saga Meet the Parents o La familia de mi novia, en español.

Esta será la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica, antecedida por Meet the Parents (2000), Meet the Fockers (2004) y Little Fockers (2010).

¿De qué tratará Focker In-Law?

Ahora, Greg Focker (Ben Stiller) se ve enfrentado a una nueva generación.

La trama gira en torno a la relación de su hijo Henry Focker (Skyler Gisondo) con Olivia Jones (Ariana Grande), una posible nueva integrante del clan que llega a alterar los equilibrios de la familia.

Jack Byrnes (Robert De Niro), en tanto, vuelve a poner a prueba a quienes entran a su círculo con la clásica desconfianza que marcó las entregas anteriores; también regresan Pam Focker (Teri Polo), Dina Byrnes (Blythe Danner) y Kevin Rawley (Owen Wilson).

La película está escrita y dirigida por John Hamburg, que coescribió las tres películas anteriores de Meet the Parents.

Además, cuenta con la producción de Jane Rosenthal, Robert De Niro, Ben Stiller, John Lesher, Jay Roach y John Hamburg.

El estreno está fijado para el 26 de noviembre de este año en Estados Unidos.

Mira el tráiler completo de Focker In-Law