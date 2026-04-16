Con Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller: Así es el primer tráiler de La Nueva Focker
Por CNN Chile
16.04.2026 / 09:33
Compartir
La cinta retomará el humor incómodo de la franquicia de la familia Focker, con Greg (Ben Stiller) y Jack (Robert De Niro) ahora enfrentando una nueva etapa familiar, atravesada por el romance entre Henry (Skyler Gisondo) y Olivia (Ariana Grande).
Ya está aquí el tráiler de Focker In-Law (La Nueva Focker, en Latinoamérica).
El primer avance fue presentado de manera oficial el miércoles, durante la CinemaCon 2026, llevada a cabo en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).
Esta será la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica, antecedida por Meet the Parents(2000), Meet the Fockers (2004) y Little Fockers (2010).
¿De qué tratará Focker In-Law?
Ahora, Greg Focker (Ben Stiller) se ve enfrentado a una nueva generación.
La trama gira en torno a la relación de su hijo Henry Focker (Skyler Gisondo) con Olivia Jones (Ariana Grande), una posible nueva integrante del clan que llega a alterar los equilibrios de la familia.
Jack Byrnes (Robert De Niro), en tanto, vuelve a poner a prueba a quienes entran a su círculo con la clásica desconfianza que marcó las entregas anteriores; también regresan Pam Focker (Teri Polo), Dina Byrnes (Blythe Danner) y Kevin Rawley (Owen Wilson).
La película está escrita y dirigida por John Hamburg, que coescribió las tres películas anteriores de Meet the Parents.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.