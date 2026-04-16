Diputado Irarrázaval denunció ante Contraloría viaje de Simón Boric financiado por empresa china: Apuntó a “vacaciones pagadas”

De acuerdo al parlamentario, el hermano del expresidente Boric participó en una actividad en Barcelona en 2022 en representación de la Universidad de Chile "en un contexto en que no existiría un acto administrativo que formalice y autorice su salida del país en comisión de servicio".

El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) por un viaje financiado por Huawei que realizó Simón Boric, hermano del expresidente Gabriel Boric, a Barcelona en 2022.

El parlamentario presentó la acción contra la Universidad de Chile, advirtiendo que podrían haber irregularidades en el viaje al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, entre enero y marzo de 2022.

Según señaló, el hermano de Boric participó en la mencionada actividad “en representación de la casa de estudios en un contexto en que no existiría un acto administrativo que formalice y autorice su salida del país en comisión de servicio, cuya exigencia está establecida para los funcionarios públicos y que tiene por objeto resguardar la legalidad de su desempeño y la debida justificación de su ausencia laboral”.

Irarrázaval también apuntó a la existencia de antecedentes que “generan dudas” sobre el viaje.

Uno de ellos es “la invitación extendida por la empresa Huawei, en la que Simón Boric es identificado como ‘jefe de gabinete de Rectoría’ en una fecha en la que -de acuerdo con registros administrativos citados- aún no ejercía dicho cargo”.

“Hay muchas explicaciones que dar; no se ha transparentado en qué calidad viajó Simón Boric, tampoco si contó con autorización institucional formal ni qué funciones oficiales habría cumplido durante ese viaje”, advirtió el diputado.

Y continuó diciendo que “no existe un informe público que dé cuenta de actividades realizadas ni constancias administrativas que permitan verificar su carácter institucional. En estas condiciones, el viaje más parece vacaciones pagadas que viaje oficial. Esta opacidad es grave y erosiona la confianza pública”.

Así, Irarrázaval solicitó al ente contralor que fiscalice los hechos y determine si existieron o no infracciones administrativas; y, en caso de ser así, establezca las responsabilidades que correspondan tanto de Simón Boric como de las autoridades de la casa de estudios.