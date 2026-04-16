Liberan por error a interno condenado por robo en Valparaíso: Hay sumario y funcionarios suspendidos

El hecho ocurrió el pasado 4 de abril en el Centro Penitenciario de Valparaíso. Gendarmería inició un sumario administrativo y mantiene a tres funcionarios suspendidos mientras se realizan diligencias para recapturar al interno.

Gendarmería liberó por error a un interno desde el Centro Penitenciario de Valparaíso, en un hecho ocurrido el pasado sábado 4 de abril y que se conoció públicamente este jueves.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre cumplía condena por el delito de robo, por lo que se activaron diligencias para dar con su paradero y concretar su recaptura.

La institución penitenciaria informó que mantiene un sumario administrativo en curso para establecer cómo se produjo la liberación errónea del condenado.

Además, al menos tres funcionarios del recinto fueron suspendidos de sus funciones mientras avanza la investigación interna.