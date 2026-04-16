Hacienda blinda reforma del Gobierno ante críticas de constitucionalidad desde la oposición: “No tenemos temor”

El ministro de Hacienda respondió a los reparos levantados por parlamentarios del PC, el Frente Amplio y el PS, quienes han planteado la opción de recurrir al Tribunal Constitucional o a Contraloría por el proyecto anunciado el miércoles por cadena nacional.

Jorge Quiroz endureció este jueves su defensa del paquete de reformas del Gobierno y enfrentó de forma directa las advertencias de sectores oficialistas que han planteado acudir al Tribunal Constitucional o a Contraloría.

El ministro de Hacienda afirmó que el Ejecutivo no teme cuestionamientos por admisibilidad o inconstitucionalidad y remarcó que el proyecto tiene una “gran idea matriz”: retomar el crecimiento económico y dar una salida de fondo a las urgencias fiscales y de reconstrucción.

“No tenemos mayor inquietud ni temor”

Consultado directamente por esa posibilidad, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo no ve riesgos en ese plano. “No tenemos mayor inquietud (…) no tenemos temor de problemas de admisibilidad ni de inconstitucionalidad”, señaló, aludiendo a los cuestionamientos levantados desde el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista.

Quiroz defendió que el proyecto tiene una “idea matriz” clara: retomar el crecimiento económico tras más de una década de bajo dinamismo. En esa línea, vinculó la propuesta con la necesidad de enfrentar tanto la reconstrucción como los problemas estructurales de empleo, inversión y recaudación fiscal.

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