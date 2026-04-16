Salió de Chile primer vuelo de expulsión de migrantes del gobierno de Kast: Tiene como destinos Colombia, Ecuador y Bolivia

En total fueron 26 expulsiones administrativas y 16 por orden judicial.

La mañana de este jueves salió desde Chile el primer vuelo de expulsión de migrantes del gobierno de José Antonio Kast.

El avión despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en un operativo donde se expulsó a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y con antecedentes penales.

En total, fueron 42 expulsiones, 26 de carácter administrativo y 16 por orden judicial.

Desde la Subsecretaría del Interior detallaron que “tras una escala técnica en Iquique, el avión continuará su ruta hacia Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia), donde los pasajeros serán entregados a las autoridades migratorias de sus respectivos países”.

Del total de expulsados en el vuelo, 30 mantienen antecedentes relacionados con delitos o conductas de alta gravedad.

Entre ellos se encuentran: receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, amenazas, porte ilegal de arma y munición, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo con sorpresa.

Las autoridades señalaron que el procedimiento “refleja la decisión del gobierno de actuar con firmeza frente a quienes han infringido la ley, han vulnerado la normativa migratoria o representan un riesgo para la seguridad del país”.

Y añadieron que durante el primer mes de la administración Kast “se habrán concretado 156 expulsiones, en su gran mayoría de carácter administrativo” y que “la mayor concentración de expulsados en este primer mes corresponde a ciudadanos colombianos, seguidos por bolivianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos, lo que confirma que el Estado está actuando sobre los principales focos de presión migratoria detectados durante el período”.