“El momento es desafiante”: Díaz-Canel llama a los cubanos a prepararse ante una “agresión militar” de EE.UU.

Durante un evento de conmemoración por la fallida invasión de Bahía de Cochinos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abordó los efectos del embargo económico y energético de Estados Unidos.

(CNN Español)— El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló este jueves del “momento sumamente desafiante” que vive la isla en medio del embargo económico y energético impuesto por Estados Unidos, y llamó a los cubanos a estar listos para “enfrentar serias amenazas”, entre ellas una “agresión militar”.

“El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”, dijo Díaz-Canel en el evento del 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución cubana, que se dio durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos apoyados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario recalcó la difícil situación en Cuba, criticando las acciones económicas de larga data de EE.UU. contra la isla y las medidas recientes de la administración de Donald Trump que han trastocado la realidad del pueblo cubano en diversos aspectos.

“La cotidianidad cubana duele. Desde el vital descanso interrumpido primero por el apagón y luego por el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas; hasta la paralización de las industrias, el transporte, los servicios vitales y las producciones, porque se carece de combustible absolutamente para casi todo. La lista es muy larga y todo esto se derivó de una sola orden ejecutiva que nos declaró amenaza inusual y extraordinaria, exactamente lo que no somos”, declaró Díaz-Canel.

EE.UU. mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960. A esta situación de carácter histórico, el Gobierno de Trump sumó un decreto (la orden ejecutiva a la que se refiere Díaz-Canel) en enero de este año para impedir el envío de petróleo a la isla con amenazas de aranceles adicionales a los países que le manden crudo. En dicho decreto, Trump justificó su bloqueo petrolero al argumentar que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Antes del decreto, Venezuela era el principal proveedor de petróleo de Cuba. Sin embargo, eso llegó a su fin luego de que EE.UU. capturara al presidente derrocado Nicolás Maduro a través de una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero. Otros paises proveedores de combustible como México dejaron de enviar crudo ante la amenaza arancelaria de Trump.

Desde entonces, la escasez de combustible ha impactado la vida diaria de los cubanos. Los apagones son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. La falta de petróleo también ha paralizado los hospitales y afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha dado paso a protestas en la isla, con ciudadanos golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad

A finales de marzo, el buque ruso Anatoly Kolodkin llegó a la isla con 100.000 toneladas de combustible, equivalentes a unos 700.000 barriles, con lo que se convirtió en el primer embarque de crudo que Cuba recibe en tres meses. Expertos consultados por CNN dijeron que la carga que arribó al puerto de Matanzas debe ser trasladada para su refinación a La Habana y apenas serviría para sostener la energía del país por poco más de 10 días.

Las críticas de Díaz-Canel y el llamado a prepararse para una agresión militar se dan en este contexto de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos.

Tan solo esta semana, Trump insinuó una posible acción militar en Cuba al decir que fuerzas estadounidenses podrían “pasar por Cuba” después de terminar la guerra en Irán. No es la primera vez que el presidente de EE.UU. hace esto. En los últimos meses, Trump ha hablado sobre “un gran cambio” en Cuba y también de “tomar” la isla debido al debilitamiento y la situación crítica que atraviesa.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha reconocido que ha mantenido conversaciones con EE.UU. durante estos momentos de tensión, hasta ahora no hay algún acuerdo ni cambio en la situación.

Asimismo, Díaz-Canel ya ha advertido en otras ocasiones de un posible ataque de EE.UU. contra la isla. En marzo, el presidente reconoció “que puede haber una agresión a Cuba”, por lo cual “hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo”.

Este jueves, Díaz-Canel repitió la disposición del pueblo de Cuba para defender la isla, aunque también indicó que cree en el diálogo para llegar a un acuerdo.

“Creemos en el diálogo y en el poder extraordinario de la paz para sostener la vida en el planeta. La historia del diferendo entre Cuba y Estados Unidos ha demostrado que es posible lograrlo. Es preciso pensar en todo lo que afectaría en vidas humanas a nuestros dos pueblos si se vieran arrastrados a una contienda sin sentido, sin lógica, para la cual no existen ni pretextos ni justificaciones cuando hay tanto que podemos hacer juntos”, señaló el mandatario cubano.

En pleno cruce de declaraciones, ha habido algunas señales de acercamiento (además de las conversaciones entre ambos países), como la apertura de la economía a ciertas inversiones de cubanoestadounidenses, el anuncio de la liberación de más de 2.000 presos, y la presencia de un equipo técnico del FBI para investigar el tiroteo entre soldados cubanos y la tripulación de una lancha ocurrido en febrero.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Anabella González, Sol Amaya, Mauricio Torres y Patrick Oppmann, de CNN.