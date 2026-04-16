“Sana Mente” cumple 5 años al aire y estrena nueva temporada sobre salud mental y bienestar

La coproducción de CNN Chile, Fundación Rassmuss y Grupo CAP cumple cinco años al aire. El primer capítulo aborda los desafíos de la convivencia escolar con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes.

Cinco años al aire cumplió “Sana Mente”, el espacio que se ha consolidado como un refugio para conversar sobre salud mental y bienestar en CNN Chile.

La coproducción entre la señal, Fundación Rassmuss y Grupo CAP regresa con una nueva temporada cargada de nuevas voces, secciones y herramientas prácticas para aprender a gestionar las emociones, reflexionar sobre el dolor humano y encontrar caminos hacia una vida más plena.

Amanda Céspedes: “La violencia es social, se infiltra en la escuela”

El primer capítulo de esta temporada, que se emite este sábado a las 22 horas, aborda uno de los temas más sensibles del momento: la convivencia escolar en un contexto de creciente violencia. La conductora Paloma Ávila conversa con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, presidenta de la Fundación Educacional Amanda.

La especialista advierte que “la violencia es social, ingresa, se infiltra en la escuela y se expresa allí, pero no está generada desde adentro”. Céspedes cuestiona la mirada reduccionista que asigna a los establecimientos educativos la responsabilidad exclusiva de fenómenos como el bullying, recordando que se trata de un problema que nace en la sociedad.

El valor de hablar de bienestar como urgencia

Los coproductores respaldan la iniciativa con convicción. Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo CAP, señala que “seguir abriendo espacios para conversar sobre salud mental y bienestar es clave” en un mundo de ritmo acelerado.

Claudia Cifuentes, miembro del Directorio de Fundación Rassmuss, enfatiza que “hablar de bienestar no es una tendencia, es una urgencia” y destaca la necesidad de contar con información clara, voces expertas y testimonios reales.

Paloma Ávila, conductora y directora de CNN Futuro, resume el espíritu del programa: “Estamos orgullosos de haber hablado del dolor humano. Todos necesitamos herramientas para una vida más feliz con nosotros mismos y con otros”.

La nueva temporada promete seguir acompañando a la audiencia en ese camino.