IPSA avanza 1,45% y se acerca a los 11.500 puntos tras un sólido desempeño del sector minero

El principal índice bursátil nacional cerró con un alza de +163,81 y se pone a tiro de los 11.500 puntos que la bolsa no ha visto desde fines de enero de este año.

Este jueves el S&P IPSA cerró al alza y avanzó un 1,45%, alcanzando los 11.478,47 puntos y acercándose a la barrera de las 11.500 unidades, donde la bolsa no ha logrado posicionarse desde el 29 de enero, cuando finalizó la sesión en 11.523,45 unidades.

La subida de la Bolsa de Santiago estuvo marcada por una sólida jornada del sector minero, con SQM-B que sorprendió al avanzar 9,15% y cotizar la acción en $84.511, marcando con creces su mejor valor desde el 14 de noviembre del 2022, cuando se tasó la acción en $84.950,63 al cierre.

Asimismo, Potasios de Chile cerró con una subida de 4,58%, Oro Blanco 4,19%, Norte Grande 4,04% y SQM-A 3,08%. Mientras que entre las que más perdieron, las acciones de Cencosud cayeron 2,64%, Parque Arauco 2,05% y Latam Airlines 1,30%.

Por otra parte, el anuncio de Donald Trump de un alto al fuego entre Israel y el Líbano por 10 días le da un respiro a los mercados, a la espera de que sigan las negociaciones entre Washington y Teherán para llegar a un acuerdo de paz.

¿En cuánto cerró el dólar?

El dólar no tuvo grandes variaciones este jueves y subió $2 hasta los $886,95, con lo que el tipo de cambio de la divisa norteamericana quedó en $885,56 comprador y $888,34 vendedor, manteniéndose así por debajo de los $890.

“El tipo de cambio USD/CLP se mantiene operando en un rango acotado entre los 883 y 887 pesos, cotizando actualmente en torno a los 886 pesos por dólar, en una jornada marcada por baja volatilidad y consolidación del mercado”, argumentó el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

“El Dollar Index (DXY) se mantiene plano en la zona de los 98.00 puntos, reflejando un equilibrio en la demanda por el dólar a nivel global, sin catalizadores claros que definan tendencia”, explicó.

En cuanto al precio del cobre, señaló que la materia prima cotiza en torno a los US$6.06 por libra en COMEX con leves fluctuaciones debido a la estabilidad del peso chileno durante la jornada.

“En el plano internacional, el mercado ha reaccionado de forma contenida al anuncio de Donald Trump, quien señaló un acuerdo de alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. La noticia reduce temporalmente la tensión geopolítica, aunque sin generar movimientos significativos en los activos financieros”, cerró Montalbetti.