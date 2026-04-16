Juez limita proyecto de salón de baile de Trump en la Casa Blanca a construcciones subterráneas y presidente califica fallo de “burla”

El magistrado Richard León determinó que solo obras como búnkeres o instalaciones médicas son necesarias para la seguridad, frenando así el ambicioso plan del mandatario para celebrar los 250 años de independencia.

(EFE) – Un juez federal limitó este jueves el proyecto del salón de baile que Donald Trump impulsa en la Casa Blanca, permitiendo únicamente construcciones subterráneas vinculadas a la seguridad, como búnkeres o centros médicos.

La decisión del magistrado Richard León responde a una solicitud del tribunal superior y mantiene la suspensión de la obra, valorada en 400 millones de dólares, que el presidente buscaba erigir para conmemorar los 250 años de independencia.

Reacción del mandatario

Trump reaccionó en Truth Social calificando la resolución como “una burla a nuestro sistema judicial” y acusó al juez de extralimitación política. El mandatario ha defendido el proyecto como un legado histórico, asegurando que la Casa Blanca carece de un salón de baile desde hace más de 150 años.

La obra, financiada con 400 millones de dólares recolectados de empresarios afines en 2025, ya implicó la demolición del ala este del edificio en octubre pasado, pese a críticas por falta de autorizaciones previas.