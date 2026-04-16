Triple homicidio en La Reina: Tribunal mantiene prisión preventiva de Jorge Ugalde

La resolución fue informada luego de aproximadamente tres horas de audiencia, en la que intervinieron de manera sucesiva los distintos actores del proceso.

Jorge Ugalde continuará en prisión preventiva.

Así lo determinó este jueves el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, tras llevar a cabo la revisión de medidas cautelares en el marco de la investigación por el triple homicidio registrado en la comuna de La Reina.

La resolución fue informada luego de aproximadamente tres horas de audiencia, en la que intervinieron de manera sucesiva los distintos actores del proceso.

El desarrollo de esta instancia judicial se concretó días después de lo previsto inicialmente.

Según recogió Radio Biobío, la audiencia había sido fijada para el 14 de abril, pero fue reagendada debido a una situación vinculada al juez Fernando Celis.

El magistrado informó que su madre mantiene una relación de amistad con Trinidad Cruz Coke, esposa de Ugalde y familiar directa de las víctimas.

Si bien este antecedente no implicaba una inhabilidad formal, el juez optó por dar un paso al costado mediante una recusación amistosa, con el objetivo de resguardar la imparcialidad del proceso.

La decisión fue aceptada por todas las partes, permitiendo así la reprogramación de la audiencia.