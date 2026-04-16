Estudio de la U. de Chile revela que el consumo de edulcorantes puede alterar la microbiota y el metabolismo hasta en los nietos

La primera autora del trabajo, Francisca Concha Celume, comentó que los efectos fueron observados "frente a un consumo habitual, sin superar la ingesta diaria admisible (IDA). Es decir, no estamos hablando de un consumo excesivo, sino de cantidades que están dentro de lo que actualmente se considera seguro".

Una investigación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile reveló que el consumo de edulcorantes en dosis consideradas seguras puede alterar la microbiota y el metabolismo hasta en los nietos.

El estudio “Artificial and natural non-nutritive sweeteners drive divergent gut and genetic responses across generations”, que fue publicado en la revista Frontiers in Nutrition, analizó en un “modelo murino cómo el consumo parental de estos edulcorantes no nutritivos puede impactar la microbiota intestinal, la producción de ácidos grasos de cadena corta y la expresión de genes asociados a inflamación y metabolismo”.

De esa manera, se detectó que “la sucralosa mostró efectos más intensos y persistentes que la stevia, incluso en generaciones que no tuvieron exposición directa”.

Lee también: Estudio del INTA detectó que conservas chinas rotuladas como jurel en realidad eran caballa

El equipo evidenció “cambios en la microbiota intestinal en los consumidores, en sus hijos y nietos”, comentó la primera autora del trabajo, Francisca Concha Celume, profesora asistente de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile y afiliada en el paper al Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina.

Y explicó que “la microbiota intestinal participa en la digestión, produce vitaminas y metabolitos beneficiosos, regula el sistema inmunológico y actúa como barrera frente a patógenos. Cuando su composición se altera, estas funciones pueden verse comprometidas”.

Los cambios detectados “fueron más pronunciados con la sucralosa que con la estevia”, además de una concentración más baja de ácidos grasos de cadena corta.

Concha también señaló que dichos efectos no aparecieron bajo un escenario extremo, sino que fueron observados “frente a un consumo habitual, sin superar la ingesta diaria admisible (IDA). Es decir, no estamos hablando de un consumo excesivo, sino de cantidades que están dentro de lo que actualmente se considera seguro”.

En esa línea, advirtió que la advertencia no solo se limita al endulzante que se utiliza en el té o café, por ejemplo.

“Los edulcorantes no nutritivos están presentes tanto en los sobrecitos o gotitas que agregamos a bebidas calientes como en una amplia variedad de productos, como bebidas zero o light, jugos, yogures, cereales, entre otros. La cantidad total que una persona consume corresponde a la suma total de todas estas fuentes”, aseveró la investigadora.