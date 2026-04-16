Últimos días de Santiago en 100 Palabras: Cómo participar y cuándo son las actividades gratuitas con Hustvedt y Trabucco

Los panoramas forman parte de la programación especial de la edición aniversario del concurso en el Mes del Libro y estarán disponibles para todo público.

A días del cierre de su convocatoria 2026, Santiago en 100 Palabras anunció dos actividades online y gratuitas orientadas a quienes quieran participar del concurso.

Se trata de un encuentro por el Día Internacional del Libro con la escritora estadounidense Siri Hustvedt y un taller de escritura con la autora chilena Alia Trabucco.

La organización informó que ambas instancias serán con inscripción previa y abiertas para público dentro y fuera de Chile.

El primero de los encuentros está programado para el jueves 23 de abril a las 19:00 horas (Chile), fecha en la que Hustvedt conversará con la escritora María Paz Rodríguez.

El segundo se realizará el jueves 30 de abril, en el último día del plazo de envío de cuentos, con un taller online encabezado por Alia Trabucco, a las 19:00 horas (Chile).

La programación se enmarca en la edición aniversario por los 25 años del certamen, una celebración que Fundación Plagio ha presentado como un calendario extendido de actividades durante 2026.

Las bases de Santiago en 100 Palabras

Según las bases oficiales, el concurso recibe relatos cuya temática se relacione con la vida en Santiago o en la Región Metropolitana, con una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título) y un límite de hasta cinco cuentos por persona.

El plazo de recepción de cuentos se abrió el 19 de diciembre de 2025 y cierra el jueves 30 de abril de 2026, a las 20:00 horas.

La organización mantiene dos vías de participación: envío digital a través del sitio del concurso y recepción en papel mediante sobres cerrados, con puntos de entrega en Centro Cultural GAM (BiblioGAM), Centro Cultural La Moneda (Espacio Lector) y Museo Interactivo Mirador (MIM), según el documento oficial.

En cuanto a premios, las bases señalan que el Primer Lugar recibirá $2.000.000, el Segundo Lugar $500.000 y el Tercer Lugar $250.000, además de menciones honrosas y seis menciones especiales (entre ellas Talento Infantil, Talento Joven, Talento Mayor, Talento Breve, Mejor Relato del Futuro y Mejor Relato de la Memoria).

Para esta edición, el jurado está integrado por Álvaro Bisama, Carmen García Palma, Alejandra Costamagna y Marcelo Mellado, con apoyo de un comité de preselección, según las bases.