Estudio del INTA detectó que conservas chinas rotuladas como jurel en realidad eran caballa

El hallazgo se produjo en las marcas de conserva De Reyes, Misol, Deyco, Esmeralda y San Remo, que estaban etiquetadas como jurel y eran de origen chino.

Un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile detectó que conservas de origen que eran rotuladas como jurel en realidad eran caballa.

El pasado 19 de noviembre de 2025, el INTA recibió una solicitud de la asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío para analizar el contenido de cinco marcas de conserva (De Reyes, Misol, Deyco, Esmeralda y San Remo), que estaban etiquetadas como jurel y eran de origen chino.

Mediante su Dirección de Asistencia Técnica, la institución “adquirió muestras de estas marcas en supermercados y otros comercios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con el fin de realizar su análisis”.

El estudio implicó la extracción y purificación del material genético (ADN) de cada muestra, para luego llevar a cabo un análisis de PCR, explicó la directora de Asistencia Técnica del INTA, Carmen Gloria Yáñez.

El resultado “se secuencia para obtener el código genético, que luego se compara con bases de datos especializadas para determinar la especie. Los estudios de tipificación molecular confirmaron que las cinco marcas analizadas no correspondían a jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.)”, afirmó Yáñez.

Este hallazgo se suma a lo informado en agosto de 2025 junto a la Seremi de Salud Metropolitana, cuando se detectó la misma situación en otras cinco conservas que son comercializadas en Chile.