IPSA se alinea con Wall Street y supera los 11.400 puntos impulsado por acciones del sector minero

Tras retroceder 0.20% este miércoles, la Bolsa de Comercio volvió a abrir al alza en línea con el S&P 500 y el NASDAQ, gracias a las acciones de SQM-B y las señales de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz.

El principal índice bursátil del país tuvo una apertura en números verdes este jueves, tras haber cerrado el miércoles con una caída del 0,20%, luego de cinco días consecutivos al alza.

En concreto, el S&P IPSA rompió la barrera de los 11.400 puntos, por primera vez desde el 4 de febrero, cuando cerró en 11.425,88 unidades. Asimismo, avanzó un 0,82% hacia el mediodía, cuando se ubicó en 11.407,31 unidades.

De esta manera, el IPSA se alineó con Wall Street, que cerró este miércoles en máximos históricos con el S&P 500 y el NASDAQ Composite en 7.037,78 y 24.062,45 puntos, respectivamente, ante el optimismo de que progresen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente.

“A nivel internacional, los mercados continúan con un sesgo positivo, apoyados por sólidos resultados corporativos y el dinamismo del sector tecnológico, particularmente en inteligencia artificial. No obstante, las tensiones en Medio Oriente siguen presentes, manteniendo un nivel de cautela en los inversionistas”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

Además, las acciones del sector minero han impulsado a la bolsa a seguir al alza, con SQM-B que avanzó un 5,09% alrededor de las 12:00. Así, las acciones de la minera acumularon una subida del 10,15% esta semana y cotizaron por encima de los $80.000 la acción por primera vez desde el 24 de noviembre del 2022, cuando cerró el día en $81.772,23.

¿En cuánto está cotizando el dólar?

La divisa norteamericana abrió estable gracias al repunte del cobre esta semana, que se posicionó levemente por sobre los US$ 6 la libra. Así, el tipo de cambio del dólar a peso chileno rondó los $885, quedando en $884,91 comprador y $886,14 vendedor.

“El cobre se mantiene en torno a los US$6.08 por libra en COMEX, con un avance más contenido luego de datos mixtos desde China que evidencian debilidad en el consumo interno, limitando un mayor impulso del metal”, argumentó Montalbetti.

“El USD/CLP se mantiene dentro de un rango entre 880 y 895 pesos por dólar, con un mercado que equilibra el soporte del cobre frente al fortalecimiento del dólar”, cerró.