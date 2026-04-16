Gobierno endurece tono por Magallanes tras dichos argentinos sobre la “boca” del estrecho: “La soberanía de Chile es indiscutible”

Francisco Pérez Mackenna respondió a las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina y afirmó que Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho, en base a los tratados de 1881 y 1984.

El canciller Francisco Pérez Mackenna salió este martes a responder la polémica abierta por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, y recalcó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes “es indiscutible”.

A través de un video, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984”. Además, sostuvo que el país ejerce “pleno control sobre ambas riberas del Estrecho” y garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional.

La controversia surgió luego de que Montero señalara en un podcast emitido en enero que “la boca de Magallanes es argentina”, aludiendo al tramo comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness. Sus dichos se viralizaron en los últimos días y generaron cuestionamientos en Chile.

Antes de la declaración del canciller, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, había evitado entrar al fondo del tema y señaló que serían los ministros sectoriales quienes responderían por parte del Ejecutivo. Horas más tarde, Pérez Mackenna fijó la posición oficial de La Moneda.

El pronunciamiento del canciller buscó cerrar una controversia que escaló rápidamente en el debate político y mediático, en un momento especialmente sensible para la relación bilateral entre Chile y Argentina por otras discusiones recientes en materia territorial y marítima.