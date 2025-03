Así se vivió el terremoto en Myanmar desde las alturas de los rascacielos de Tailandia

Durante este viernes, se produjo un terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar. Debido a la fuerza del sismo, también se vieron afectados otros países asiáticos, como Tailandia.

Desde Bangkok, se viralizaron una serie de videos que muestran cómo se vivió el sismo desde las alturas de algunos edificios de la ciudad.

Uno de estos registros se grabó desde el interior de una terraza con piscina, por parte de unos turistas que hablaban inglés.

🚨🇹🇭: Unbelievable scene in Bangkok: Earthquake hits while folks swim in a skyscraper pool. Water sloshes like a tidal wave, yet they ride it out! #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/FiTIIsXjRO

— WorldsQuant (@WorldsQuant) March 28, 2025