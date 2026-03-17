Argentina se retira de la OMS para resguardar “su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”

La administración del presidente Javier Milei oficializó su retiro del organismo de la ONU, el cual había sido informado durante 2025.

El gobierno de Argentina notificó el pasado 17 de marzo de 2025 su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras cumplirse un año desde dicha notificación, este martes se hizo efectiva su salida.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, anunció el canciller argentino, Jorge Quirno, a través de X.

Según Quirno, la notificación fue enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo el protocolo formal.

El ministro aseguró que Argentina seguirá “promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.