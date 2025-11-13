Argentina asegura que apoyo financiero de EE.UU. elimina necesidad de acumular reservas para pagar deuda 2026

El ministro Luis Caputo afirmó que el swap cambiario de 20.000 millones de dólares y negociaciones con bancos internacionales resuelven los vencimientos, modificando el cumplimiento de las metas con el FMI.

(EFE) El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, declaró que el país ya no requiere acumular reservas para enfrentar sus vencimientos de deuda en 2026 gracias al apoyo financiero de Estados Unidos.

En la conferencia de la Unión Industrial Argentina, Caputo señaló que el acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares y las negociaciones para obtener 20.000 millones adicionales con bancos internacionales permiten resolver los compromisos sin recurrir a las reservas del Banco Central.

Esta situación modifica sustancialmente el cumplimiento de las metas establecidas con el FMI, que exigían acumular 9.000 millones de dólares en reservas este año.

Nuevo escenario financiero

Caputo enfatizó que la acumulación de reservas ahora busca fortalecer el balance del Banco Central y no el pago de deudas. Confirmó la mantención del régimen cambiario de libre flotación y reveló interés de fondos internacionales en bonos argentinos, sugiriendo un posible retorno a los mercados de deuda.

El anuncio se produce mientras el FMI, a través de su portavoz Julie Kozack, insiste en la necesidad de acelerar la acumulación de reservas y mantener “un marco monetario y cambiario coherente”, evidenciando tensiones en la interpretación de los compromisos financieros del país sudamericano.