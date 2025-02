Arabia Saudita se desmarca del plan de Donald Trump para Gaza y rechaza el “desplazamiento” del pueblo palestino

(EFE) – El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí subrayó este miércoles que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no existe un estado independiente palestino, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que “tomará el control” de la Franja de Gaza.

“Arabia Saudí continuará con sus denodados esfuerzos de crear un estado palestino independiente (…) Y no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no es así”, subraya un comunicado divulgado en X por el ministerio de Exteriores de Arabia Saudí.

Arabia Saudí también se opone “firmemente” a cualquier violación de los derechos legítimos del pueblo palestino, entre ellos “intentos de desplazarlos de su tierra”, añade, después de que Trump, que persigue restablecer relaciones entre Israel y Arabia Saudí, dijera que reubicará a los palestinos en otros países.

La Cancillería saudí añade que su posición “no es negociable” y que conseguir una “paz justa y duradera” es “imposible sin que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos de acuerdo con las resoluciones internacionales”, como, indica, “se ha comunicado a la anterior administración estadounidense y a la actual”.

Trump hizo las declaraciones sobre Gaza en una rueda de prensa junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra de visita en Washington.

Es la primera vez que el presidente de EE.UU. habla de una implicación directa a largo plazo en Gaza y también la primera que sugiere que los palestinos deben ser trasladados de manera permanente a otros países, sin precisar cuáles, tratando de enmarcarlo como una medida humanitaria al calificar la Franja de “zona de demolición”.

#Statement | The Foreign Ministry affirms that Saudi Arabia’s position on the establishment of a Palestinian state is firm and unwavering. HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister clearly and unequivocally reaffirmed this stance. pic.twitter.com/0uuoq8h12I

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 5, 2025