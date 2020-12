Este domingo, los venezolanos celebran las elecciones legislativas en donde elegirán a los diputados que formarán la Asamblea Nacional.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, declaró que “la elección venezolana de hoy carece de toda legitimidad”.

La autoridad chilena recalcó que “no existe una autoridad electoral independiente, los partidos políticos no pueden desenvolverse con libertad, no hay mínimo acceso igualitario a los medios de comunicación, no ha sido admitida ninguna observación electoral extranjera”.

Por lo mismo, el canciller ratificó que el proceso electoral de Venezuela “es un ejercicio para afirmar la dictadura y en ningún caso para permitir avances democráticos”.

El ministro Allamand sostuvo que “Chile continuará impulsando la convergencia de las distintas plataformas -Grupo de Lima, Grupo de Contacto, Grupo de Estocolmo- para que la comunidad internacional apoye en conjunto una transición efectiva en Venezuela e instando a que la oposición también aumente su cohesión y unidad”.

El factor Maduro

Esta semana, Nicolás Maduro acusó que si la oposición gana las elecciones legislativas de este domingo, él dejará la presidencia de Venezuela.

“Al pueblo se lo digo: dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela”, dijo el pasado miércoles.

Hoy, durante la votación, declaró que “estamos haciendo justicia”. Asimismo, anunció que “el imperio norteamericano quiere destruir las instituciones democráticas”. Según él, Estados Unidos tiene “un proyecto de colonización para América Latina que fracasó”.

“Exigimos respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo, Venezuela no es colonia de nadie”, finalizó Maduro.