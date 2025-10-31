Amazon asegura que despido de 14 mil personas no se debió a cuestiones económicas: Fue por “cultura empresarial”

Aunque Amazon declaró esta semana que los despidos respondían a una necesidad de mayor agilidad para anticiparse a las futuras mejoras en la eficiencia de la IA, estos despidos han generado temores sobre la posibilidad de que la tecnología reemplace a los trabajadores humanos.

(CNN En Español – CNN Chile) — ¿Cuál fue la explicación del director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​sobre el despido de 14.000 empleados? No se debió a cuestiones económicas. Ni siquiera a la IA, sino a la cultura empresarial.

El anuncio de los despidos esta semana “no se debió a motivos económicos, ni siquiera a la IA, al menos por ahora. Se trata de una cuestión cultural”, declaró Jassy en respuesta a la pregunta de un analista durante la presentación de resultados de la compañía el jueves. Las ventas trimestrales de Amazon crecieron un 13 % interanual, alcanzando los US$ 180.000 millones.

Jassy explicó que, a medida que Amazon aumentó su plantilla, sus ubicaciones y sus líneas de negocio en los últimos años, “se termina con mucha más gente que antes y con muchos más niveles jerárquicos… a veces, sin darnos cuenta, se puede debilitar el sentido de pertenencia de quienes realizan el trabajo”.

La plantilla de Amazon alcanzó su punto máximo en 2021, con más de 1,6 millones de empleados. El año pasado cerró con alrededor de 1,5 millones, según documentos presentados ante la SEC.

“Esto puede ralentizar al equipo directivo”, afirmó. “Estamos comprometidos a operar como la startup más grande del mundo, y… eso implica eliminar niveles jerárquicos”.

Aunque Amazon declaró esta semana que los despidos respondían a una necesidad de mayor agilidad para anticiparse a las futuras mejoras en la eficiencia de la IA, estos despidos han generado temores sobre la posibilidad de que la tecnología reemplace a los trabajadores humanos. Las acciones de Amazon (AMZN) subieron un 13 % después del cierre de la sesión tras la publicación del informe de ganancias.