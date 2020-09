Este martes los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se enfrentaron en el primer debate televisivo de estas elecciones, en el que Joe Biden y Donald Trump lanzaron todos sus dardos en busca del voto popular.

Una de las reacciones más comentadas vino no del candidato demócrata ni del republicano, sino de una parlamentaria.

Esto, luego que la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez escribiera un tuit que muchos en nuestro país entendieron de inmediato: “Alguien debiera llamar a el chacal de la trompeta contra Chris Wallace, porque esta es prácticamente una situación de ‘¡y, fuera!'”.

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2020