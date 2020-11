Este miércoles 25 de noviembre quedó marcado en el mundo del fútbol y el deporte en general a nivel internacional, luego que el ex astro y entrenador Diego Maradona muriera a sus 60 años.

Periodistas deportivos, futbolistas y tanto autoridades trasandinas como del resto del mundo se refirieron a la figura del histórico 10 de Argentina.

Incluso el presidente de la nación sudamericana Alberto Fernández comentó lo que fue la leyenda que deja atrás Maradona.

“En el fútbol no hay nadie igual a Maradona. Nadie. Pero uno podría pensar en Gardel, para poner un ejemplo. Son enormes ídolos, enormes personajes que la memoria colectiva guarda siempre”, fueron las primeras palabras del mandatario en conversación con TyC Sports.

El presidente Fernández aseguró que tras su última internación en un centro de salud había quedado “preocupado”, pues no sabía de qué trataba y el nivel de gravedad. “Son esas muertes que no se llenan con nada. No hay nada igual“, dijo.

El mandatario también recordó cuál era ese momento que volvió a su memoria cuando se enteró de la noticia: “Yo estudiaba en la facultad de Derecho y vivía en Santa Fe y Coronel Díaz. (…) Un día vengo caminando y veo que en la puerta de un edificio estaba sentado Pelusa, que recién acababa de llegar a la primera de Argentina. (…) Le dije ‘¿eres Diego?’, me dijo ‘sí'”.

Tras preguntarle si le daba su autógrafo, el joven deportista accedió. “Estaba sentadito ahí en el umbral del edificio. Me firmó ‘para Alberto, Diego’ la firma de él y el 10 abajo, que siempre ponía. Ese momento fue inigualable. Llegué a mi casa exultante, había visto a Maradona, me había dado un autógrafo“.

“Me puedes decir que es un recuerdo breve. Sí, pero fue el momento en que lo descubrí humano, en la calle, recién saliendo del cascarón del fútbol. Nunca me olvidé de ese momento”, añadió el presidente argentino.

Asimismo, Fernández aseguró que cada vez que se encontraba con la leyenda del fútbol internacional quiso “exprimirlo” con historias sobre el deporte de multitudes. “Siempre estuvo acompañándome“, dijo.

En su último encuentro, afirmó, conversaron sobre la situación del país cuando aún la pandemia no llegaba a la nación sudamericana. “Hablamos de fútbol, de Gimnasia. Le recomendé que no lo haga descender a Gimnasia porque se me iba a enojar Cristina. Y lo vi bien, con ganas. Con ganas de levantarse, con dificultades físicas ya que su físico estaba resentido“.

Al ser consultado sobre qué hacer con el número 10 de la Selección Argentina, Fernández contestó: “Hoy la tiene Messi. Tendrá una carga más fuerte el pobre Messi. Cargar con la camiseta que cargó Diego. Esa siempre fue una carga. Pero igual el fútbol argentino tuvo un antes y un después de Maradona. Y dudo que volvamos a tener otro Maradona, que el mundo vuelva a tener otro Maradona. Son personajes que nacen una vez y difícil es que se repitan”.