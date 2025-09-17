Aerolínea china ofrece “vuelos directos” en nueva ruta que conecta Shanghai y Buenos Aires en 29 horas: Tiene una condición

El vuelo sale del Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai y está programado para demorar aproximadamente 25,5 horas para llegar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Argentina.

(CNN) – China Eastern Airlines ha comenzado a vender tickets para su nueva ruta que conecta Shanghai y Buenos Aires, en lo que la aerolínea promociona como el “vuelo directo más largo del mundo”.

El vuelo que sale del Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai (PVG) está programado para demorar aproximadamente 25,5 horas para llegar al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) en la capital argentina, mientras que el vuelo de regreso está programado para demorar la friolera de 29 horas, según la aerolínea con sede en Shanghai.

Pero hay una salvedad: ambos tramos incluyen una parada de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, durante la cual los pasajeros pueden descender del avión para descansar, por lo que, si bien es un vuelo “directo”, no es sin escalas.

Varias aerolíneas han intentado reclamar el título de “más largo” como parte de sus campañas de marketing, pero la mayoría de los expertos coinciden en que el primer premio pertenece a Singapore Airlines.

El vuelo sin escalas de la aerolínea entre Singapur Changi y Nueva York JFK cubre una distancia de 15.349 kilómetros (9.537 millas) durante más de 18 horas, una hazaña de resistencia que Richard Quest de CNN intentó en octubre de 2018.

China Eastern Airlines dijo que su vuelo será “la primera ruta comercial del mundo que conectará ciudades antípodas”, ciudades ubicadas en lados opuestos de la tierra.

La aerolínea opta por una inusual ruta de vuelo hacia el sur, a través de algunas de las aguas más remotas del mundo y cerca de la Antártida, una elección que, según China Eastern, ayudará a ahorrar al menos cuatro horas del viaje total.

La ruta, operada en un Boeing 777-300ER de fuselaje ancho, operará dos veces por semana a partir del 4 de diciembre, según la aerolínea estatal.

“La ruta Shanghai Pudong-Auckland-Buenos Aires es vista como una medida importante para construir un nuevo canal de ‘Ruta de la Seda Aérea’ entre Asia-Pacífico y Sudamérica”, agregó la aerolínea.

Según el sitio de reservas Skyscanner, el vuelo más rápido de Shanghai a Buenos Aires, ofrecido por Air France y Lufthansa, demora casi 31 horas, con una escala en París o Ámsterdam.

Pero la brecha se cierra para el viaje de regreso, con otras aerolíneas brindando opciones de vuelo con duraciones que van desde poco más de 28 horas hasta 33 horas.

La aerolínea china tiene mucha competencia cuando se trata del título de “el vuelo más largo del mundo”, aunque para muchos viajeros aéreos, cuanto menos tiempo pasen en el aire, mejor.

La aerolínea insignia de Australia, Qantas, está trabajando en un plan conocido como “Proyecto Sunrise”, cuyo objetivo es desarrollar aeronaves más propicias para los patrones de descanso de los pasajeros durante vuelos ultra largos.

La aerolínea persigue un objetivo de larga data: volar sin escalas desde Sídney a Londres, ciudades que se encuentran a unas 10.000 millas de distancia.