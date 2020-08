(CNN Español) – El gobierno de transición de Bolivia, a través del viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, anunció este lunes en conferencia de prensa que se ha remitido a la Defensoría de la Niñez de la ciudad de La Paz, una documentación referida a un posible nuevo caso de estupro presuntamente cometido por el ex presidente Evo Morales, y de cuya supuesta relación habría nacido una niña.

Guido Melgar explicó que “esta documentación nos da a entender que la señorita, cuyo nombre no voy a revelar -y simplemente la vamos a denominar NN- habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016 en el mes de febrero, es decir cuando tenía 16 años. Toda esa documentación la hemos hecho conocer a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente de la Alcaldía Municipal de La Paz”.

Ante la consulta de CNN, la oficina de prensa en Argentina de Morales catalogó esta nueva acusación como “guerra sucia”. Mediante un breve comunicado, señaló que “el expresidente Evo Morales no opinará sobre la guerra sucia del gobierno de facto creada con fines electorales”.

Esa es la misma respuesta que el equipo de Morales emitió ante la primera acusación por el presunto delito de estupro que dio a conocer hace unos días por el gobierno que asumió en noviembre de 2019 cuando renunció Morales y se fue del país.

El ex presidente Morales no enfrenta cargos penales por estas acusaciones.

El viceministro de Transparencia formalizó la semana pasada ante la Fiscalía de La Paz una denuncia por los presuntos delitos de “estupro, trata y tráfico de personas” a raíz de una supuesta relación sentimental de Morales con una joven que actualmente tendría 19 años. No obstante, la relación habría iniciado hace 5 años, cuando ella tenía 14 años, según indicaron las autoridades. Esta denuncia fue admitida este lunes por la Fiscalía de Cochabamba.

El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción afirmó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia será la encargada de analizar la nueva información tal cual lo establece la Ley 348, una ley integral que defiende a las mujeres en caso de cualquier tipo de violencia.

Melgar también aclaró que la nueva información contra Morales llegó al Viceministerio de Transparencia en un sobre cerrado y que tenían que corroborar los datos por tratarse de un tema bastante delicado porque había una menor de edad involucrada. Indicó que “se han cotejado informaciones” con el Servicio General de Identificación Personal y con el Servicio de Registro Cívico y “la menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”.

Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo -el partido de Morales- fue consultado sobre las denuncias contra el exmandatario y pidió que se respete la integridad y los derechos de las mujeres, especialmente de las niñas. Asimismo, exhortó a las autoridades que administran justicia a cumplir con la constitución y con las normas que las protegen.

Choque dijo: “seguramente van a ir llegando más acusaciones, solamente acusaciones. Queremos que esas acusaciones formen parte del derecho, que haya pruebas, que alguien ponga la acusación en un memorial con pruebas de cargo y lo lleve al Ministerio Público, para que se inicie el proceso. Por lo demás solamente son aspectos políticos para tratar de bajar el apoyo que en este momento tiene el Movimiento al Socialismo dentro del pueblo boliviano”.

Finalmente, aseguró que “todos estamos bajo el imperio de la ley y mientras no se compruebe lo contrario, uno es inocente. Y a nivel del Movimiento al Socialismo, la campaña sigue avanzando de manera positiva. No nos afecta de ninguna manera ni a Arce y al MAS porque tenemos una línea y la línea es que no podemos ser asaltados día a día por un gobierno transitorio que lo único que ha demostrado es eso, asalto en plena pandemia”.