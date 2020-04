VIDEO RELACIONADO – Afrontar efectos psicológicos del aislamiento (00:51)

Antes de la pandemia, Lum Chai solía ir al parque y tomar cervezas con amigos para escapar de sus pequeñas habitaciones. Ahora, el hombre de 45 años camina solo por las calles de la ciudad para matar el tiempo y mantenerse alejado de sus vecinos.

Practicar el distanciamiento social en casa no es una opción. Vive en una de las “casas de jaula” de Hong Kong, apartamentos subdivididos que a menudo solo tienen espacio para una cama y algo de ropa. Su vecino más cercano está a solo unos metros de distancia, dentro de la misma habitación.

Las casas de jaula son generalmente más pequeñas que 100 pies cuadrados (unos 9 metros), sólo 25 pies cuadrados más grandes que la mayoría de las celdas de la prisión de la ciudad. Los baños son en su mayoría comunales y, a menudo, no hay cocinas, sólo fogones enchufables. Las unidades están divididas principalmente por paredes improvisadas o removibles.

Lum, que está desempleado, dijo que paga 1.800 dólares de Hong Kong (alrededor de 20 mil pesos chilenos) por un departamento dividido entre 10 personas.

La situación de Lum es extrema, pero no inusual. Nueve de cada 10 personas en Hong Kong viven en un área de menos de 70 metros cuadrados, y sin embargo pagan algunos de los alquileres y precios de propiedades más altos del mundo. El costo promedio de una casa fue de más de $1.2 millones el año pasado, según la firma de inversión inmobiliaria CBRE .

Para empeorar las cosas, muchas áreas públicas están cerradas debido a la pandemia. Las bibliotecas están cerradas. Los gimnasios de la selva en los parques se graban. Los restaurantes han reducido su capacidad y los bares se han visto obligados a cerrar, a menos que sirvan comida. Las reuniones públicas están limitadas a cuatro personas.

A pesar de haber tenido el virus desde enero, Hong Kong ha registrado menos de 1.050 infecciones y cuatro muertes, por lo que pocos ciudadanos no están de acuerdo con las restricciones. Pero eso no hace que sea fácil vivir con ellos.

“Tenemos miedo de la situación actual”

Hong Kong tiene una reputación en el extranjero como un rico centro financiero global, poblado por ricos banqueros que viven en apartamentos tremendamente caros que supervisan el emblemático horizonte de la ciudad.

Si bien ese estilo de vida existe, está lejos de ser la norma: Hong Kong es uno de los lugares económicamente más desiguales del mundo, donde se estima que una de cada cinco personas vive en la pobreza.

El aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios fue uno de los principales problemas que atrajo a los manifestantes a las calles durante los meses de disturbios políticos del año pasado. El virus solo ha pronunciado esa desigualdad, ya que las personas pobres se ven obligadas a retirarse a sus hogares enjaulados.

Cheung Lai Hung y Chan Yuk Kuen, dos mujeres jubiladas de más de 50 años, dicen que desde la pandemia han pasado 10 horas adicionales al día en sus apartamentos de 100 pies cuadrados. Pasan el tiempo mirando televisión, escuchando música o durmiendo la siesta. “Tenemos miedo de la situación actual”, dijo Cheung.

La inseguridad laboral

Jeff Rotmeyer, fundador de la organización benéfica Impact HK, que ayuda a los necesitados de la ciudad, afirmó que muchas personas que buscan ayuda de la organización recientemente han informado que se les cortó el horario o, lo que es peor, que perdieron sus empleos.

Otros han sido expulsados ​​de sus hogares porque no podían pagar el alquiler, dijo Rotmeyer. “No creo que la gente entienda cómo Hong Kong está al borde de un desastre completo en términos de este grupo demográfico que vive en apartamentos o cajas de menos de 100 pies cuadrados”, aseveró Rotmeyer.

“Un problema, como la pérdida de un empleo o un cheque tardío del gobierno, dará como resultado la falta de vivienda. Estos propietarios no perdonan a las personas. No son flexibles. Y son muy, muy rápidos para cambiar sus cerraduras y echarlo si no paga un mes de alquiler “, argumentó.

Distancia requerida

En un martes inusualmente frío a principios de abril, Lum se unió a un grupo de más de 100 personas haciendo fila para una cena gratuita en el barrio de Hong Kong de Tak Kok Tsui, al oeste de Mong Kok y Sham Shui Po, dos de los más pobres y poblados distritos.

El deseo de alimentarse parecía superar la necesidad de practicar el distanciamiento social, ya que las personas se acurrucaban en la larga fila.

Chu Kin Lik, un voluntario de Impact HK de 61 años, estaba en el frente tratando de mantener a las personas separadas. “Se ve un poco más de pánico y miedo en las personas, porque la verdad es que si no obtienen comida aquí ahora con nosotros, probablemente no comerán”, instó Rotmeyer. “Estamos tratando de distanciar socialmente a estas personas mientras se alinean, pero es difícil”.

Todas las personas con las que CNN habló en fila para la comida eran conscientes de la necesidad de distanciamiento social. Muchos dijeron que estaban practicando una mejor higiene y lavándose las manos con más frecuencia, según el consejo del gobierno.

Cuando se les preguntó acerca de las dificultades de mantener una distancia adecuada entre los demás en espacios de vida tan pequeños, varios habitantes de las jaulas se encogieron de hombros y dijeron que todos en sus unidades subdivididas simplemente cerraron sus puertas.

“Obviamente no es tan justo porque tenemos que distanciarnos de las personas. Pero si eso es lo que necesitamos hacer, lo haremos “, sostuvo Cheung, una de las dos mujeres jubiladas. “Con suerte, ayudará a que el virus desaparezca antes“.

¿Y el gobierno?

Los funcionarios de la ciudad han anunciado medidas por un valor de 37 mil millones de dólares hongkoneses para evitar los efectos económicos de la pandemia, incluidas múltiples exenciones de impuestos, asistencia de alquiler para inquilinos de bajos ingresos en viviendas públicas, préstamos de bajo interés respaldados por el gobierno para pequeñas y medianas empresas, y un pago en efectivo de 10 mil dólares de Hong Kong a todos los residentes permanentes mayores de 18 años.

Sin embargo, se ha dicho menos sobre el impacto psicológico del autoaislamiento en un espacio pequeño, y el costo mental de recortar el tiempo dedicado a socializar.

El gobierno de Hong Kong recientemente destinó alrededor de 50 millones de dólares de Hong Kong anualmente para “una iniciativa continua de promoción de la salud mental y educación pública”, instó un portavoz, y creó un sitio web para ayudar a las personas en este espacio.

“De hecho, ha sido un desafío practicar el distanciamiento social en una ciudad densamente poblada y vibrante como Hong Kong”, aseveró el portavoz en un comunicado, y agregó que a las personas no se les prohibió salir y que muchos habían estado visitando los parques de la ciudad. .

Para Lum, el alivio de los efectos sobre la salud mental de la pandemia no puede llegar lo suficientemente pronto. Ya no habla con su familia, lo que hace que lidiar con su soledad y miedo sea más difícil.

A menudo pasa el tiempo sentado solo y bebiendo cerveza. Por su propia admisión, no es una panacea. “Está muy solo. Tomo un par de cervezas y luego me voy a casa a dormir”, contó. “Espero que este virus pueda desaparecer pronto y que Hong Kong pueda volver a ser la ciudad ocupada que era. Una ciudad emocionante”.