Atentado dejó 26 muertos: Turista graba de casualidad el inicio de un ataque terrorista en Cachemira, India

La grabación, de menos de un minuto, muestra a Rishi Bhatt sonriendo mientras al fondo se oyen disparos y personas huyen del lugar. El registro se ha convertido en un testimonio clave de uno de los atentados más mortíferos en la región del Himalaya en más de dos décadas.

Durante las últimas horas se ha viralizado un registro captado por un turista de casualidad que muestra el inicio del ataque terrorista en la región india de Cachemira, ocurrido el pasado martes 22 de abril.​ El ataque dejó 26 muertos en total.

Rishi Bhatt, originario de Ahmedabad, se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando decidió filmar su travesía en tirolesa.

Pero lo que comenzó como una grabación alegre y turística terminó registrando los primeros disparos del ataque, en medio del desconcierto general.

“Mientras me deslizaba no me di cuenta de nada. Pero 20 segundos después de grabar el video comprendí que se trataba de un ataque”, relató Bhatt a la agencia local ANI.

En el video, que dura menos de un minuto, se ve a Bhatt sonriendo frente a la cámara. Sin embargo, al fondo se escuchan disparos y se observa a personas corriendo, intentando escapar del lugar.

Según el testimonio del turista, antes de lanzarse por la cuerda escuchó al operador del canopy pronunciar la frase “Allahu Akbar” (“Dios es grande”) en tres ocasiones.

Minutos después, el ataque comenzó.

Tras aterrizar, Bhatt huyó con su esposa e hijo, refugiándose en un pozo junto a otros visitantes.

“Vimos cómo asesinaban a cerca de 16 turistas. Cuando los disparos cesaron, corrimos hasta encontrarnos con soldados del Ejército, que nos pusieron a salvo”, narró.

Las autoridades indias responsabilizan del atentado a milicianos del Frente de Resistencia, un grupo insurgente vinculado a Lashkar-e-Taiba (LeT), organización islamista considerada terrorista por varios países.

Este ha sido uno de los ataques más sangrientos contra civiles en Cachemira desde principios de siglo.

El gobierno de India no tardó en acusar a Pakistán de prestar apoyo a los responsables del ataque, algo que Islamabad ha negado rotundamente.

Mientras tanto, se mantiene una investigación en curso para identificar a los perpetradores, y la comunidad internacional ha expresado su condena ante la violencia.